Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалыРБК 04:50
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко отказался подписать новый устав, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:31
Политика
Новый глава генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым задолго до референдума
Украина потеряла Крым задолго до референдума, проведенного жителями полуострова в 2014 году.
Обновлено в 09:46
Футбол
Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ
Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.
Обновлено в 12:33
Космос
Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая
Астероид 1999 KW4 обнаружили в 1998 году.
Обновлено в 00:15
Кино
На Каннском фестивале показали фильм Ларисы Садиловой о Трубчевске
Фильм российского режиссёра Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» показали сегодня на Каннском фестивале.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей
Тренер Финляндии: у России очень хорошая, но не идеальная команда на ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал предстоящий матч полуфинала чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:58
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Игры
В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain
Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Экономика
Сердюков в «Ростехе» заработал за год более 200 млн рублей
Супруга Чемезова заработала 181 млн рублей против 68,8 млн годом ранее. Доход, несовершеннолетнего ребенка Чемезова превысил 16 млн рублей.
Обновлено в 10:55
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.
Обновлено в 11:03
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Политика
Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса
Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:33
Политика
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Обновлено в 10:48
Общество
Собянин открыл центр славянской письменности на ВДНХ
В День славянской письменности и культуры в Москве, на ВДНХ, впервые распахнул свои двери новый тематический музей.
Обновлено в 12:53
Политика
Госдеп: Помпео отправится в «европейское турне»
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео отправится с деловыми визитами в европейские страны: Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию.
Обновлено в 12:53
Кино
Премьеру фильма о Сонике отложили на три месяца
Продюсер фильма о Сонике Джефф Фаулер в своем твиттере сообщил, что премьера картины откладывается на три месяца.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Суд в Москве продлил арест Полу Уилану
О задержании Уилана в Москве стало известно в конце прошлого года, ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Как минимум 15 человек погибли при пожаре в ТЦ в Индии
Обновлено в 09:26
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28