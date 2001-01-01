Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалыРБК 04:50

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Происшествия Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.

Политика Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.

Происшествия В мечети в Кабуле прогремел взрыв По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.

Гаджеты Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.

Политика Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график "Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.

Общество Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.

Экономика Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания.

Хоккей Американская журналистка высмеяла игру сборной России Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Происшествия Неизвестный расстрелял полицейского в Туле Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.

Экономика За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.

Хоккей Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия "Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.

Спорт Фигуристка Евгения Медведева поделилась видео с пробежки Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева выложила видео с пробежки.

Происшествия Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.

Происшествия Появилось видео боя спецназа с террористами в Дагестане Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.

Футбол Акинфеев признался, что в детстве его кумиром был Черчесов Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что в детстве его кумиром был известный в прошлом голкипер, ныне главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Армия и оружие В России изучают возможность создания электромагнитных ракет Концерн "Техмаш" изучает вопрос разработки боеприпасов для реактивных систем залпового огня, которые смогут поражать цели с помощью электромагнитного импульса, передает ТАСС в пятницу, 24 мая.

Политика Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Шоу-бизнес Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.

Политика Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.

Шоу-бизнес Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Хоккей Василевский сыграет с Финляндией В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.