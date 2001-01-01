Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалыРБК 04:50

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».
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Сбербанк заявил об отсутствии рисков незавершенных операций в терминалах

Взгляд.ру04:51

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

РБК04:50

В Сбербанке объяснили мошенничество с терминалами невнимательностью клиентов

Snob.ru04:46

Сбербанк объяснил новый вид мошенничества с банкоматами невнимательностью клиентов

Интерфакс04:00

Сбербанк держит под контролем ситуацию с новым мошенничеством в своих банкоматах

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Сбербанк контролирует ситуацию мошенничества с терминалами и банкоматами

iReactor02:31

Сбербанк взял под контроль ситуацию с новым видом мошенничества

Говорит Москва02:26
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Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

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Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Происшествия

В США казнили серийного убийцу женщин

Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
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Политика

Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука

Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Экономика

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Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

В WikiLeaks прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа

Организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Общество

Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки

Обновлено вчера в 20:48
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Полиция проверит скандальный выпускной во Владивостоке

Обновлено в 04:54
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Политика

Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС

Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Бывший вице-канцлер Австрии подал заявление на создателей видео с ним

Штрахе заявил, что ролик был снят незаконно Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обратился в прокуратуру Вены с заявлением на трех лиц, которые могут быть причастны к созданию скандальной видеозаписи с его участием, передает Австрийское агентство печати.
Обновлено в 04:18
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта

Обновлено в 04:04
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«Яндекс» купил эксклюзивные права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Обновлено в 04:05
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 02:50
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Кино

Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги по «Игре престолов»

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

В России изучают возможность создания электромагнитных ракет

Обновлено в 01:12
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Экономика

Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД

Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено вчера в 18:59
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