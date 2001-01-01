Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалыРБК 04:50

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

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