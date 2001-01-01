Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалыРБК 04:50
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».
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Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Обновлено в 02:23
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
В WikiLeaks прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа
Организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Полиция проверит скандальный выпускной во Владивостоке
Обновлено в 04:54
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Политика
Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС
Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Бывший вице-канцлер Австрии подал заявление на создателей видео с ним
Штрахе заявил, что ролик был снят незаконно Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обратился в прокуратуру Вены с заявлением на трех лиц, которые могут быть причастны к созданию скандальной видеозаписи с его участием, передает Австрийское агентство печати.
Обновлено в 04:18
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Кино
Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги по «Игре престолов»
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Экономика
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59