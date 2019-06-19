Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42

с чего всё началось

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

Общество Алибасов заявил, что лишает сына наследства Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.

Политика Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Технологии EZVIZ открыла первый магазин в России На сегодняшний день магазины EZVIZ представлены только в Китае, и мы первыми открываем торговую точку на территории Европы.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.

Происшествия В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.

Экономика АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.

Транспорт В Москве начали тестировать беспилотные автомобили Первые пять высокоавтоматизированных автомобилей компании "Яндекс" выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента по тестам машин-беспилотников, который был запущен в конце прошлого года, рассказал РИА Новости представитель НТИ "Автонет", курирующей проект.

Финансы Курс доллара обновил минимум 2019 года Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.

Футбол Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Политика В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.

Происшествия В Италии в жилом доме произошел взрыв Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в результате взрыва в жилом доме на юге Италии погибли два человека.

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Экономика В России хотят пересчитать цены на отопление Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Энергетика Грузооборот группы НМТП за четыре месяца вырос на 0,3% В январе-апреле 2019 года объем перевалки наливных грузов на терминалах Группы НМТП вырос на 5,6% или 1 907 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года и составил 35 865 тыс. тонн.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Транспорт Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ «Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Армия и оружие Рябков: США осознанно нагнетают обстановку в Персидском заливе Представитель МИД РФ уверен, что политическое руководство США не остановится ни перед какими действиями Соединенные Штаты осознанно нагнетают обстановку в Персидском заливе, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экономика В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.

Экономика Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.