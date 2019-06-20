Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
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с чего всё началось
"Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", - цитирует Кузнецова портал banki.ru.Царьград00:39
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Кино
Певица Монеточка снимется в новом фильме Жоры Крыжовникова
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Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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Политика
Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров
Обновлено в 03:02
Общество
Дикий кабан напал на женщину в метро Гонконга
Дикий кабан забежал на станцию метро в густонаселённом квартале Kennedy Town в Гонконге и ранил одну из пассажирок.
Обновлено в 03:41
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
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Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов считает, что его сын, Бари Алибасов-младший, заработал на скандале вокруг его отравления, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 02:46
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика
Стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным»
В прошлом году "Прямая линия с Владимиром Путиным" шла 4,5 часа, за это время президент успел ответить почти на 80 вопросов.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Сотрудник торгового представительства России погиб в Осло
Сотрудник торгового представительства Российской Федерации в Норвегии погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Обновлено в 05:13
Технологии
«Матллер» автоматизирует производство на «Ярославском бройлере»
«Ярославский бройлер» подписало контракт с компанией «Матллер» на внедрение системы Morigan.Lean по результатам пилотного проекта.
Обновлено в 03:19
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин назвал конечную цель нацпроектов
В мае российский лидер потребовал сократить количество переносов контрольных сроков реализации нацпроектов.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Дело возбуждено после гибели в ДТП пассажиров автобуса под Златоустом
Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, бензовоза и асфальтоукладчика, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:01
Космос
В Кировской области заметили серебристые облака
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Экономика
Число работающих пенсионеров в РФ сократилось
По данным Аналитического центра НАФИ, число работающих пенсионеров на территории России за последние три года значительно сократилось.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Молдове обвалился девятиэтажный жилой дом
В городе Атаки в Молдове обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.
Обновлено в 02:52
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Александр Буйнов нежно поздравил красавицу-жену
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
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Спортивным директором ХК «Сочи» назначили Сергея Гомоляко
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Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10