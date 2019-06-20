Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42

с чего всё началось

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

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