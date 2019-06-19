Экономика

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
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с чего всё началось
"Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", - цитирует Кузнецова портал banki.ru
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Царьград00:39

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«Сбербанк» отчитался о победе над скиммингом

Вести.Ru01:00

Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России

ТАССвчера в 14:11

Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками

РИА Новостивчера в 23:55

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Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

РБКвчера в 11:42

Скимминг в России побежден - Сбербанк

Финмаркетвчера в 10:45

Зампред Сбербанка: в России победили скимминг

Банки.рувчера в 09:27
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Политика

Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян

Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Здоровье

Шумков пригрозил курганским главврачам проверками силовиков

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил включить силовиков в комиссию, которая проверяет работу больниц.
Обновлено в 09:28
Происшествия

На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика

Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США

Обновлено вчера в 23:47
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Авто

Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии

В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Авто

Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу

«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Volvo увеличит стоимость кроссовера Volvo XC40 c 1 июля

В России с 1 июля этого года вырастут в цене дизельные модификации компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Футбол

«Сочи» продлил контракт с Песеговым

Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.
Обновлено в 03:05
Хоккей

Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград

Обновлено в 02:13
Армия и оружие

В Минобороны заявили о ведении США информационной войны против России

В Министерстве обороны России заявили о полномасштабной информационной войне, которую Вашингтон ведёт против Москвы.
Обновлено в 10:30
Авто

Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года

Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 11:12
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

ЕС продлил санкции против России по Крыму

Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.
Обновлено в 09:08
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика

Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Гаджеты

Уникальная технология Vivo зарядит смартфон за 13 минут

Для зарядки батареи на 4000 мАч на пятьдесят процентов новой зарядке от Vivo понадобятся всего пять минут.
Обновлено в 08:59
Политика

Асад обсудил с делегацией РФ борьбу с терроризмом в Сирии

Лаврентьев заверил Асада в том, что российская сторона продолжит оказывать помощь Сирии в установлении стабильности и безопасности на всей ее территории.
Обновлено в 09:19
Кино

Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»

Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
Обновлено в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
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