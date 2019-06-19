Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", - цитирует Кузнецова портал banki.ru.Царьград00:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Политика
Владимир Путин: Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни россиян
Путин подчеркнул, что благосостояние граждан, - основная цель национальных проектов, реализация которых началась в этом году.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Шумков пригрозил курганским главврачам проверками силовиков
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил включить силовиков в комиссию, которая проверяет работу больниц.
Обновлено в 09:28
Происшествия
На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:47
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу
«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Volvo увеличит стоимость кроссовера Volvo XC40 c 1 июля
В России с 1 июля этого года вырастут в цене дизельные модификации компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 02:45
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Футбол
«Сочи» продлил контракт с Песеговым
Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.
Обновлено в 03:05
Хоккей
Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
В Минобороны заявили о ведении США информационной войны против России
В Министерстве обороны России заявили о полномасштабной информационной войне, которую Вашингтон ведёт против Москвы.
Обновлено в 10:30
Авто
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
ЕС продлил санкции против России по Крыму
Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.
Обновлено в 09:08
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика
Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Уникальная технология Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Для зарядки батареи на 4000 мАч на пятьдесят процентов новой зарядке от Vivo понадобятся всего пять минут.
Обновлено в 08:59
Политика
Асад обсудил с делегацией РФ борьбу с терроризмом в Сирии
Лаврентьев заверил Асада в том, что российская сторона продолжит оказывать помощь Сирии в установлении стабильности и безопасности на всей ее территории.
Обновлено в 09:19
Кино
Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»
Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
Обновлено в 04:48