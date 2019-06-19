Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
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с чего всё началось
"Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", - цитирует Кузнецова портал banki.ru.Царьград00:39
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:09, Вашингтон
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Политика
В России пройдет прямая линия с Владимиром Путиным
Россияне готовятся задать вопросы президенту России Владимиру Путину. Прямая линия с главой государства пройдет в четверг, 20 июня.
Обновлено вчера в 18:09
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Алексей Логвиненко устроил публичный разнос ростовским чиновникам
Вчера, 19 июня на заседании городской Думы временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко устроил подчиненным мощный разнос, не стесняясь присутствия на мероприятии представителей прессы.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым
Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям
Обновлено 18 июня в 08:54
Шоу-бизнес
Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией
Все, что ты видишь, записано на Бари Алибасова.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами
Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку
В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Дачную амнистию могут продлить ещё на три года
Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
Обновлено 18 июня в 17:01
Шоу-бизнес
Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь
Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Кейт Хадсон поделилась первым фото своих детей с новым папой
Актриса показала, как подросли ее мальчики. Кейт Хадсон поделилась новым фото, которое растрогало ее фанатов.
Обновлено вчера в 17:03
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
Обновлено вчера в 10:32
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено вчера в 03:08
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 добрались до России
Появление первых товарных авто в России – ожидаемо. Старт продаж состоится совсем скоро.
Обновлено в 00:57
Наука
Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных
В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.
Обновлено 17 июня в 06:44
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
«ПСЖ» выставил ценник за Неймара
Отмечается, что ни один клуб мира нынешним летом не сможет потратить эту сумму на переход Неймара, однако, ценник можно снизить, добавив в сделку других игроков потенциального покупателя.
Обновлено вчера в 18:06
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено вчера в 05:25