Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42

с чего всё началось

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

Хоккей Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Политика В России пройдет прямая линия с Владимиром Путиным Россияне готовятся задать вопросы президенту России Владимиру Путину. Прямая линия с главой государства пройдет в четверг, 20 июня.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Общество Алексей Логвиненко устроил публичный разнос ростовским чиновникам Вчера, 19 июня на заседании городской Думы временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко устроил подчиненным мощный разнос, не стесняясь присутствия на мероприятии представителей прессы.

Происшествия Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.

Политика США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17 Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Футбол Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Общество В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".

Общество Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.

Общество После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.

Общество Дачную амнистию могут продлить ещё на три года Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

Шоу-бизнес Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.

Шоу-бизнес Кейт Хадсон поделилась первым фото своих детей с новым папой Актриса показала, как подросли ее мальчики. Кейт Хадсон поделилась новым фото, которое растрогало ее фанатов.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Политика Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 добрались до России Появление первых товарных авто в России – ожидаемо. Старт продаж состоится совсем скоро.

Наука Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Футбол Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.

Футбол «ПСЖ» выставил ценник за Неймара Отмечается, что ни один клуб мира нынешним летом не сможет потратить эту сумму на переход Неймара, однако, ценник можно снизить, добавив в сделку других игроков потенциального покупателя.