Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
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с чего всё началось
"Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", - цитирует Кузнецова портал banki.ru.Царьград00:39
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Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Картину с обнаженным Порошенко выставили на аукционе
На Украине выставили на аукцион картину "Петр уже пятый" с обнаженным экс-президентом Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:03
Политика
В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.
Обновлено в 00:47
Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Политика
Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз
Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10
Экономика
Минфин Белоруссии не видит рисков для бюджета из-за ситуации с «грязной» нефтью из РФ
Министерство финансов Белоруссии не видит рисков для бюджета республики из-за ситуации с поставками загрязненной хлоридами российской нефти, заявил в четверг глава ведомства Максим Ермолович.
Обновлено в 03:33
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия
На Заневском проспекте водитель врезался в здание «Самоцветов»
Машина "притерлась" к стеклянному зданию. Автор предполагает, что водителю могло стать плохо.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Симферополе во дворе нашли головы двух крокодилов
Головы двух крокодилов обнаружены во дворе одного из многоквартирных жилых домов Симферополя, проводится проверка, сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Крыма.
Обновлено в 02:55
Общество
Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок
Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска
Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
РЕН ТВ: главу отдела по борьбе с наркотиками в подмосковном Раменском задержали за фабрикацию уголовных дел
В Подмосковье задержан начальник отдела по борьбе с оборотом наркотиков муниципального управления «Раменское» Дмитрий Панкратов, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Бизнесмен Бойко-Великий задержан по подозрению в хищении
Предпринимателя Василия Бойко-Великого задержали.
Обновлено вчера в 16:59
Культура
85 лет со дня рождения Юрия Визбора
Обновлено в 02:34
Политика
Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко
Российский гражданин, разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был осуждён судом в США по надуманному обвинению.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний
По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Авто
В России отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
ДТП с участием маршрутки произошло в Москве
Маршрутка столкнулась с двумя иномарками на северо-западе Москвы, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:13