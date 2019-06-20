Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42

с чего всё началось

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

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Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.

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Политика В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.

Политика Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

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Экономика Минфин Белоруссии не видит рисков для бюджета из-за ситуации с «грязной» нефтью из РФ Министерство финансов Белоруссии не видит рисков для бюджета республики из-за ситуации с поставками загрязненной хлоридами российской нефти, заявил в четверг глава ведомства Максим Ермолович.

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Общество Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».

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Экономика Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.