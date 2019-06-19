Экономика

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
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с чего всё началось
"Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", - цитирует Кузнецова портал banki.ru
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Царьград00:39

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«Сбербанк» отчитался о победе над скиммингом

Вести.Ru01:00

Сбербанк рассказал, как одолел мошенников

News.ru00:19

Скимминг в России побежден - Сбербанк

Финмаркетвчера в 10:45

Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России

ТАССвчера в 14:11

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

РБКвчера в 11:42

Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой

РИА Новостивчера в 23:55

Зампред Сбербанка: в России победили скимминг

Банки.рувчера в 09:27
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия

В Казахстане разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 02:12
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Момент атаки на российские истребители в Сирии попал на видео

Накануне днём информационное издание «Ebaa News» опубликовало видео, на котором запечатлён момент атаки на российские истребители, наносившие удары по позициям террористов в провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 02:16
Хоккей

Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ

Обновлено в 00:23
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено 18 июня в 12:18
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» реадаптируют перед выпуском на волю

Обновлено в 01:12
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 20:35
Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Общество

Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН

Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Наука

Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи

Алмазные детекторы должны помочь в поиске очередной темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:29
Общество

Иркутский автомобилист показал Путину ремонт дороги в дождь

Автомобилист заснял то, как дорожники в ливень ремонтируют трассу Иркутск — Ангарск.
Обновлено в 01:48
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено вчера в 13:02
Общество

В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи»

Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание

Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 01:49
Гаджеты

Vivo может представить свой первый смартфон с 5G на следующей неделе

Некоторые китайские производители смартфонов уже представили собственные 5G-смартфоны, и, похоже, компания Vivo готовится презентовать аналогичное устройство в ближайшее время.
Обновлено в 01:12
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 12:58
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Госдеп озвучил требования к России по делу MH17

Подозреваемые по делу о крушении Boeing на Украине должны предстать перед судом, заявил глава Госдепа Майкл Помпео, обращаясь к России.
Обновлено в 00:35
Общество

Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ

Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.
Обновлено вчера в 01:37
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Авто

Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии

Радиаторная решетка и фары были взяты с "пятерки", в остальном интерьер машины представляет собой оригинальные элементы, в том колесные диски.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Общество

В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное Владимиру Соловьеву

Обновлено в 02:19
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

Какие возможности предоставляет участие в ИПК В соответствии с документом, с которым ознакомился РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 00:00
Авто

В России отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette

Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Владимир Коренев: всесоюзная любовь, ревность жены и творческое забвение

В 1961 году на большие экраны вышел фильм «Человек-амфибия», который в один миг превратил молодого актера Владимира Коренева в секс-символ.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Обновлено вчера в 14:21
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Киев может пожертвовать Крымом ради установления мира в Донбассе. Об этом заявил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко.
Обновлено вчера в 08:25
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