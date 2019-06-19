Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42

с чего всё началось

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

Армия и оружие В Иране заявили о сбитом беспилотнике США Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.

Армия и оружие Момент атаки на российские истребители в Сирии попал на видео Накануне днём информационное издание «Ebaa News» опубликовало видео, на котором запечатлён момент атаки на российские истребители, наносившие удары по позициям террористов в провинциях Хама и Идлиб.

Транспорт Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ «Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

Общество Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.

Наука Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи Алмазные детекторы должны помочь в поиске очередной темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество Иркутский автомобилист показал Путину ремонт дороги в дождь Автомобилист заснял то, как дорожники в ливень ремонтируют трассу Иркутск — Ангарск.

Общество В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи» Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".

Политика Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Гаджеты Vivo может представить свой первый смартфон с 5G на следующей неделе Некоторые китайские производители смартфонов уже представили собственные 5G-смартфоны, и, похоже, компания Vivo готовится презентовать аналогичное устройство в ближайшее время.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Кино «Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.

Политика Госдеп озвучил требования к России по делу MH17 Подозреваемые по делу о крушении Boeing на Украине должны предстать перед судом, заявил глава Госдепа Майкл Помпео, обращаясь к России.

Общество Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Авто Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии Радиаторная решетка и фары были взяты с "пятерки", в остальном интерьер машины представляет собой оригинальные элементы, в том колесные диски.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Какие возможности предоставляет участие в ИПК В соответствии с документом, с которым ознакомился РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия.

Шоу-бизнес Владимир Коренев: всесоюзная любовь, ревность жены и творческое забвение В 1961 году на большие экраны вышел фильм «Человек-амфибия», который в один миг превратил молодого актера Владимира Коренева в секс-символ.