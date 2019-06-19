Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК вчера в 11:42
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
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с чего всё началось
"Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", - цитирует Кузнецова портал banki.ru.Царьград00:39
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия
В Казахстане разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Момент атаки на российские истребители в Сирии попал на видео
Накануне днём информационное издание «Ebaa News» опубликовало видео, на котором запечатлён момент атаки на российские истребители, наносившие удары по позициям террористов в провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 02:16
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено 18 июня в 12:18
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Наука
Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи
Алмазные детекторы должны помочь в поиске очередной темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:29
Общество
Иркутский автомобилист показал Путину ремонт дороги в дождь
Автомобилист заснял то, как дорожники в ливень ремонтируют трассу Иркутск — Ангарск.
Обновлено в 01:48
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено вчера в 13:02
Общество
В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр «делает селфи»
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание
Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 01:49
Гаджеты
Vivo может представить свой первый смартфон с 5G на следующей неделе
Некоторые китайские производители смартфонов уже представили собственные 5G-смартфоны, и, похоже, компания Vivo готовится презентовать аналогичное устройство в ближайшее время.
Обновлено в 01:12
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 12:58
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Госдеп озвучил требования к России по делу MH17
Подозреваемые по делу о крушении Boeing на Украине должны предстать перед судом, заявил глава Госдепа Майкл Помпео, обращаясь к России.
Обновлено в 00:35
Общество
Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ
Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.
Обновлено вчера в 01:37
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
Радиаторная решетка и фары были взяты с "пятерки", в остальном интерьер машины представляет собой оригинальные элементы, в том колесные диски.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Какие возможности предоставляет участие в ИПК В соответствии с документом, с которым ознакомился РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 00:00
Авто
В России отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette
Обновлено вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Владимир Коренев: всесоюзная любовь, ревность жены и творческое забвение
В 1961 году на большие экраны вышел фильм «Человек-амфибия», который в один миг превратил молодого актера Владимира Коренева в секс-символ.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Киев может пожертвовать Крымом ради установления мира в Донбассе. Об этом заявил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко.
Обновлено вчера в 08:25