Экономика

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК 11:42

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За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
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Сбербанк победил скимминг в России

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Финмаркет10:45

Зампред Сбербанка: в России победили скимминг

Банки.ру09:27
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