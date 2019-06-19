Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в РоссииРБК 11:42
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
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Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Евросоюз намерен подтвердить продление санкций против России 20 июня
Экономические санкции против России будут продлены.
Обновлено в 11:39
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Игры
Alpha Protocol больше не продаётся в Steam
Обновлено в 13:32
Футбол
«Тамбов» обыграл минское «Динамо»
"Тамбов" переиграл минское "Динамо" в товарищеском матче (3:2). Победный гол с пенальти на 82-й минуте забил Хызыр Аппаев.
Обновлено в 18:22
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы
Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия).
Обновлено в 08:16
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
Гаджеты
Samsung запатентовал ноутбук с расширяющимся на 50% экраном
В сложенном состоянии экран ноутбука имеет привычное соотношение сторон 16:9, а в разложенном дисплей становится сверхшироким.
Обновлено в 15:50
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне
В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи
25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
Обновлено в 10:18
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Авто
Авторынок Украины в мае увеличился на 8%
В мае 2019 года украинский автопарк новых легковых автомобилей насчитывает 7,1 тысяч автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:55
Технологии
YouTube обновил качество 100 культовых клипов
В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено в 14:47
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS попали 25 российских вузов
В список лучших мировых университетов мира от британской компаниии Quacquarelli Symonds (QS), в этом году попали 25 российских вузов.
Обновлено в 07:56
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Политика
Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи
19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства.
Обновлено в 11:58
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Политика
Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым
Экс-президент Украины Петр Порошенко предположил, что новый глава государства Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
В Крыму разместят новейшие российские истребители Су-35С
В Крыму разместят новейшие сверхманевренные российские истребители Су-35С.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Путин проведет прямую линию с россиянами
Классический формат Песков обещал, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате, когда глава государства максимальное внимание уделяет вопросам россиян.
Обновлено в 17:06
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33