Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов UtairРБК вчера в 10:46

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает корреспондент РБК.
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В Сбербанке пообещали найти решение по многомиллиардному долгу Utair

URA.Ru07:44

Сбербанк: ситуация с долгами UTair вызывает оптимизм

News.ru07:55

Сбербанк не устраивает план реструктуризации долгов, предложенный Utair

Накануне.Ru05:59

В Сбербанке назвали оптимистичными перспективы урегулирования долга UTair

ТАСС06:30

Сбербанк рассказал о перспективах урегулирования долгов Utair

Rambler News Service06:05

Крупнейший кредитор Utair заявил о возможности урегулировать ее долги

Ведомости06:42

Сбербанк пообещал найти решение по ситуации с Utair

РБК06:49
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

В Греции задержали партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

Обновлено в 09:00
Общество

«Яму» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, где год назад появилось общественное пространство "Яма", открыли после ремонта, сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество

Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке

Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Здоровье

Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Тела погибших подводников доставили в Петербург

Обновлено в 09:01
Общество

Скончался член президиума Академии художеств Виктор Ванслов

Искусствовед, академик, член президиума Российской академии художеств Виктор Ванслов умер 4 июля в возрасте 96 лет.
Обновлено в 09:29
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляже

Обновлено в 09:09
Финансы

ЦБ: через четыре года доля безналичных платежей достигнет 80%

Банк России рассчитывает, что доля безналичных платежей в России через четыре года достигнет 80%.
Обновлено в 05:32
Общество

Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры

Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Зеленский вновь отправился в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отравился в Донбасс.
Обновлено в 09:10
Общество

Телефоны в школах хотят запретить

В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В ограду здания посольства России в Иране врезался грузовик

Обновлено в 09:09
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Обновлено в 06:29
Политика

Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:45
Космос

Три спутника МГУ вышли на связь после старта с «Восточного»

В пресс-службе МГУ сообщили, что три принадлежащие вузу спутника, которые утром 5 июля были запущены с космодрома "Восточный", выведены на орбиту и вышли на связь с Землей.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга горит жилой дом

Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 08:28
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Более 30 столичных призывников отправятся служить в научные роты

Обновлено вчера в 16:11
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Политика

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
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