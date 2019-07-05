Экономика
Сбербанк завершит продажу турецкой «дочки» в течение месяцаИнтерфакс 08:20
Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис. По его словам, на сделку получены все необходимые разрешения от регуляторов России, Австрии Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
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Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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Политика
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Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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Космос
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Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
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Авто
В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace
Японский автопроизводитель Toyota начинает продажи на российском рынке микроавтобуса Hiace нового поколения.
Обновлено в 06:59
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
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Футбол
ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином» без зрителей
Московский ЦСКА проведет товарищеский матч с казанским «Рубином» 9 июля. Встреча состоится на тренировочной базе армейцев в Ватутинках.
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Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение
Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит жилой дом
Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
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Обновлено в 06:02
Спорт
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Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки в 2009 году во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016, передает Sport24.
Обновлено в 07:54
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Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Политика
Чилингаров опроверг информацию о своей госпитализации
Герой России, полярник Артур Чилингаров опроверг информацию о его срочной госпитализации, которая ранее появилась в Сети.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
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Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14