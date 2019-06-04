Технологии
Сбербанк завершил сделку по приобретению Rabota.ruDP.RU 05:52
Сбербанк завершил сделку по приобретению 100% петербургского портала Rabota.ru. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, сайт полностью вошел в экосистему банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Футбол
Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Ниццу»
Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф предложил 100 миллионов евро за французский клуб "Ницца", информирует nicematin.com.
Обновлено в 07:14
Политика
Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы
Сами по себе студенческие бунты не призывали к смене экономического строя страны, а люди, которые их подавили, не стали сворачивать с того самого пути, за который ратовали студенты.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Подозреваемого в покушении на убийство россиянина задержали в Норвегии
Уточняется, что мужчину подозревают в попытке убийства. Сам он живет в Норвегии уже на протяжении многих лет.
Обновлено в 09:44
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика
Путин на ПМЭФ встретится с главами Армении, Болгарии и Словакии
Президент РФ Владимир Путин проведёт 6 июня 2019 года, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Кино
Вышел первый тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
Обновлено в 06:22
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки - во Внуково.
Обновлено в 06:48
Авто
Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге
Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку
Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
Происшествия
На трассе М5 в Кузнецке устранены последствия смертельного ДТП
Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Кузнецке полностью восстановили.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин открыл памятник узникам концлагерей
Обновлено в 08:22
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях в начислении платы за вывоз мусора
По данным прокуратуры, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявлены нарушения в вопросах начисления и взимания платы за вывоз мусора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:18
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщается во вторник на сайте телеканала "Прямой".
Обновлено в 04:53
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
Обновлено в 07:58
Футбол
Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой
Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
Обновлено в 09:17
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду
Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН
Обновлено в 01:00
Единоборства
Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике
Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56