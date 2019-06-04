Технологии

Сбербанк завершил сделку по приобретению Rabota.ruDP.RU 05:52

Сбербанк завершил сделку по приобретению 100% петербургского портала Rabota.ru. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, сайт полностью вошел в экосистему банка.
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Как найти работу мечты в Абакане

Хакасия03:38

Rabota.ru теперь принадлежит группе компаний Сбербанка

ГЛАС.RU07:22

Сбербанк закрыл сделку по покупке сервиса Rabota.ru

ТАСС05:32

Сбербанк купил кадровый портал Rabota.ru

Интерфакс05:40

Сбербанк закрыл сделку по приобретению сервиса Rabota.ru

Rambler News Service05:27

Сбербанк завершил сделку по приобретению Rabota.ru

DP.RU05:52

Сбербанк купил «Работу.ру»

Общественное телевидение России09:27
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Футбол

Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Ниццу»

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф предложил 100 миллионов евро за французский клуб "Ницца", информирует nicematin.com.
Обновлено в 07:14
Политика

Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы

Сами по себе студенческие бунты не призывали к смене экономического строя страны, а люди, которые их подавили, не стали сворачивать с того самого пути, за который ратовали студенты.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Подозреваемого в покушении на убийство россиянина задержали в Норвегии

Уточняется, что мужчину подозревают в попытке убийства. Сам он живет в Норвегии уже на протяжении многих лет.
Обновлено в 09:44
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика

Путин на ПМЭФ встретится с главами Армении, Болгарии и Словакии

Президент РФ Владимир Путин проведёт 6 июня 2019 года, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Кино

Вышел первый тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом

Обновлено в 06:22
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Авто

Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки - во Внуково.
Обновлено в 06:48
Авто

Новый Mercedes-AMG A45 тестируют на Нюрбургринге

Фотошпионам удалось заметить автомобиль на заправке, после чего новинка проехала несколько кругов по гоночной трассе Нюрбургринг.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Политика

Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку

Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Общество

Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные

Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Сирийская армия успешно возобновила наступление

Обновлено вчера в 08:23
Политика

Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
Происшествия

На трассе М5 в Кузнецке устранены последствия смертельного ДТП

Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Кузнецке полностью восстановили.
Обновлено в 08:35
Политика

Путин открыл памятник узникам концлагерей

Обновлено в 08:22
Общество

Чайка сообщил о крупных нарушениях в начислении платы за вывоз мусора

По данным прокуратуры, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявлены нарушения в вопросах начисления и взимания платы за вывоз мусора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:18
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщается во вторник на сайте телеканала "Прямой".
Обновлено в 04:53
Политика

Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
Обновлено в 07:58
Футбол

Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой

Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду

Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН

Обновлено в 01:00
Единоборства

Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
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