Технологии
Сбербанк завершил сделку по приобретению Rabota.ruDP.RU 05:52
Сбербанк завершил сделку по приобретению 100% петербургского портала Rabota.ru. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, сайт полностью вошел в экосистему банка.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Футбол
Итудис подписал новый контракт с ЦСКА
Греческий тренер Димитрис Итудис подписал новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 07:29
Культура
Блогера BadComedian поддержал режиссер Сарик Андреасян
Российский кинорежиссер Сарик Андреасян вступился за автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова.
Обновлено в 08:43
Политика
Как Китай прошел путь от колонии до сверхдержавы
Сами по себе студенческие бунты не призывали к смене экономического строя страны, а люди, которые их подавили, не стали сворачивать с того самого пути, за который ратовали студенты.
Обновлено в 04:35
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Спорт
Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам
Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.
Обновлено в 10:26
Теннис
Йоханна Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»
В своём первом полуфинале Открытого чемпионата Франции Конта сразится с хорваткой Петрой Мартич или чешкой Маркетой Вондроушовой.
Обновлено в 09:22
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний
Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп едва не заснул во время речи Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал во время приветственной речи королевы Великобритании Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
Обновлено в 10:27
Музыка
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»
О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
Обновлено в 07:55
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Экономика
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
По итогам дня капитализация «Газпрома» достигла 5,575 трлн руб. (+9,49%), что позволило газовой монополии стать самой дорогой компанией в России, обогнав Сбербанк (5,39 трлн руб.).
Обновлено в 10:15
Кино
Вышел первый тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
Обновлено в 06:22
Происшествия
СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании
В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин встретится с Генсеком ООН
«Запланирована отдельная встреча с Генсеком ООН Гутеррешем, также президент встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречпером», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Обновлено в 09:56
Авто
Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее
Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года для европейского рынка.
Обновлено в 07:47
Общество
Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет
Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Политика
США ужесточили санкции в отношении Кубы
Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы.
Обновлено в 09:10
Политика
Трамп рассказал о феноменальной торговой сделке с Британией
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключит с Великобританией "феноменальное" торговое соглашение.
Обновлено в 10:16
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05