Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»ТАСС 02:19
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
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Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Экс-вратарь «Авангарда» назвал 30 дней в Омске худшими в жизни
Обновлено в 00:36
Кино
Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал
Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Спецназ Ставрополья подняли по тревоге в рамках учений
«Исходя из замысла тактико-специальных учений, несколько групп спецназа после сигнала тревоги будут доставлены бортами армейской авиации в исходные районы для выполнения задач в тылу условного противника», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Суд арестовал имущество сенатора Арашукова
Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и фигурантов его дела.
Обновлено в 07:15
Политика
Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко
Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента
Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика
В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.
Обновлено в 06:40
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Москве задержали полицейского по подозрению в крупном мошенничестве
В Москве задержали сотрудника УВД по Юго-Восточному административному округу по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:18
Авто
Новый кроссовер Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Новый кроссовер получил улучшенный двигатель с мощностью 238 л.с. Кроем того, теперь в новинке применили некоторые параметры, которые свойственны ранее выпущенным экземплярам.
Обновлено в 02:46
Политика
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Стена дома на Гражданском проспекте рухнула из-за перепланировки
Стена рухнула в квартире № 4 из-за самовольной перепланировки помещения.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Севастополе завели дело после отравления растворителем в детсаду
Следственный комитет по Севастополю возбудил уголовное дело на работников детсада №87, в котором дети в возрасте от 2,5 до 4 лет отравились растворителем.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Носитель российских подводных роботов спускают на воду
Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73
Математики установили, что самым «зеркальным» числом является 73. Установить это им помог сериал «Теория большого взрыва».
Обновлено в 02:44
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38