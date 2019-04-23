Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»РБК 03:08
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля. Новый знак зеленого цвета, рядом с надписью расположен логотип банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Экономика
Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Экономика
Главный по труду в Зауралье посчитал вредным повышение зарплат рабочим
Чиновник во время круглого стола выразил мнение, что повышение минимального размера оплаты труда "стало проблемой".
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Вассерман: срок Зеленского закончится негодованием украинцев
Говоря о перспективах свежеиспеченного политика, Вассерман сказал, что Зеленский не случайно говорит о том, что идет на один президентский срок.
Обновлено вчера в 09:50
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Обновлено вчера в 14:20
Культура
Изге Болгар жыены в этом году состоится 15 июня
Торжество, посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет в этом году 15 июня.
Обновлено в 02:09
Общество
На Урале ФАС завела дело против застройщика из-за рекламы с эвфемизмом
В отношении крупного свердловского застройщика завели дело из-за неэтичной рекламы.
Обновлено в 02:24
Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Обновлено в 02:29
Авто
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
СК намерен допросить Закаева по делу об убийстве Политковской
Как сообщалось, о причастности к убийству А.Политковской А.Закаева, а также бизнесмена Бориса Березовского (умер в Великобритании в 2013 году - ИФ) следствию заявил экс-сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве после ареста по делу о гибели журналистки.
Обновлено в 01:41
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Что еще известно: В Роскачестве сообщают, что эксперты не нашли патогенных организмов ни во время прошлой проверки, ни в этом году.
Обновлено в 02:20
Политика
Гройсман рассказал о своем политическом будущем
Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен создать новую политическую силу и участвовать в осенних парламентских выборах.
Обновлено в 02:13
Футбол
Легенда «Ливерпуля» возглавил австралийский клуб
Легенда английского "Ливерпуля" Робби Фаулер возглавил австралийский "Брисбейн Роар", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:53
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Происшествия
На Ленинском проспекте троллейбус насмерть сбил пешехода
Во вторник, 23 апреля, в девятом часу утра у дома №121 на Ленинском проспекте в Петербурге троллейбус №29 сбил пешехода.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Здоровье
Американские специалисты назвали способ избежать ранней смерти
Американские специалисты назвали способ, который поможет избежать ранней смерти.
Обновлено в 03:03
Авто
Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году
Двадцать второго апреля прошла выставка Autonomy Investor Day, на которой Илон Маск поделился подробностями о планах Tesla по запуску сервиса беспилотных такси.
Обновлено в 01:20
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
Украинский олигарх и экс-глава «ПриватБанка» Игорь Коломойский сообщил, когда он вернется на Украину.
Обновлено вчера в 15:09
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь легла под нож пластического хирурга
Пынзарь долго сомневалась, что ли ей ложиться под нож хирурга.
Обновлено вчера в 11:21
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В модельном ряду бренда новинка займет место между RAV4 и C-HR.
Обновлено в 02:02