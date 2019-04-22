Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»ТАСС 02:19

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
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Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Известия04:15

Сбербанк решил сменить название

URA.Ru02:08

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

РБК03:08

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Коммерсантъ03:00

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

ТАСС02:19

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер», пишут СМИ

РИА Новости03:56

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Ведомостивчера в 17:36
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Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Обновлено вчера в 12:40
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Принятый за вора студент требует от Apple $1 млрд за ошибку в распознавании лиц

Студент из США подал иск против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в магазинах компании, принявшей его за разыскиваемого преступника, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:10
Общество

В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Общество

В Москве уровень сероводорода в воздухе превысил норму в три раза

Обновлено в 03:22
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Авто

Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR

В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.
Обновлено в 02:19
Общество

РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 03:15
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Наука

Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека

Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика

Судья подал иск против Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 04:00
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Политика

Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 03:45
Политика

Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской

Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Экономика

СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT

В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено вчера в 11:00
Экономика

«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года

Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10
Политика

Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

Обновлено в 02:29
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина

Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Политика

Совет Федерации одобрил законопроект об изоляции российского интернета

Члены Совета Федерации в ходе голосования 22 апреля одобрили резонансный законопроект об автономной работе российского сегмента Интернета (закон «об изоляции Рунета»).
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку

Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:01
Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено вчера в 10:29
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