Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»ТАСС 02:19
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
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Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В доме на Гражданском проспекте в Петербурге рухнула стена
Как рассказали 78.ru местные жители, в доме № 120, корпус 4 по Гражданскому проспекту произошла деформация внешней стены после сноса капитальных стен внутри двух квартир на первом этаже.
Обновлено в 04:45
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Эксперты Роскачества не нашли высококачественных яиц на прилавках РФ
Проверку куриных яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок завершило в преддверии Пасхи Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:40
Общество
Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне
Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Космос
Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» готовят к отправке на Байконур
Обсерватория состоит из двух уникальных телескопов, которые разработали российские и немецкие ученые. В июне спутник запустят на орбиту.
Обновлено в 00:57
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии
Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 04:19
Спорт
Люк Уолтон обвиняется в сексуальном домогательстве
Главному тренеру «Сакраменто» Люку Уолтону предъявлен иск из-за сексуального домогательства.
Обновлено в 00:54
Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Архангельск готовится стать арктическим хабом Минобороны РФ
Архангельская область станет пунктом для снабжения вооруженных сил России на всём арктическом побережье.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе не упомянуло о «принадлежащих Японии» Курильских островах.
Обновлено в 01:28
Политика
Украинский судья подал иск против Порошенко
Иск в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко подан судьей Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 04:38
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Единоборства
Порье: не вижу очевидных слабых мест у Нурмагомедова
Следующий соперник обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Дастин Порье — отдал должное будущему оппоненту, но добавил, что никто не идеален.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Войска Хафтара начинают вторую фазу наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.
Обновлено в 02:04
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Объявлены цены и комплектации на новый Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05