Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»РБК 03:08
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля. Новый знак зеленого цвета, рядом с надписью расположен логотип банка.
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Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
30 апреля 1945 года Адольф Гитлер мог не покончить с собой, а со своими приспешниками бежать в Аргентину на подводной лодке.
Обновлено в 04:52
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Экономика
Китай в апреле разрешил поставки мороженого 45 российским компаниям
Китай в апреле аккредитовал 45 российских компаний для поставок мороженого на китайский рынок, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Обновлено в 08:41
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Во французском Лурде спецназ проводит операцию
Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
Обновлено в 07:53
Политика
Завтра во Владивосток прибудет бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына
После встречи с лидером КНДР Владимир Путин улетит в Китай, где посетит форум по международному инфраструктурному проекту Пекина «Пояс и путь».
Обновлено в 03:30
Общество
Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин в Санкт-Петербурге примет участие в закладке кораблей
О фрегатах Как заявил 9 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, 23 апреля на заводе "Северная верфь" состоится закладка двух фрегатов проекта 22350.
Обновлено вчера в 17:06
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Общество
ГИБДД отвергла разделение водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов и соответственно изменения системы подготовки водителей.
Обновлено в 07:34
Футбол
Чернокожий игрок предложил штрафовать клубы за проявление расизма
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг критически высказался по поводу проявления расизма со стороны фанатов.
Обновлено в 04:34
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Здоровье
5 симптомов грядущего инсульта перечислили в сети
Названы сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. 1. Потеря двигательной активности какой-либо части тела.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Пожар локализован в доме на севере Москвы
В 14:23 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Фестивальная, дом 20, корпус 2. По предварительной информации, происходило возгорание на кровле 14-этажного жилого дома.
Обновлено в 08:17
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Волин рассказал о переходе на цифровое ТВ в регионах второй волны
Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах второй волны 15 апреля прошел без проблем и потрясений, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Происшествия
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес
Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Tesla впервые продемонстрировала работу полноценного автопилота
Видео с абсолютно самостоятельной поездкой по городу призвано продемонстрировать работу нового чипа, который помогает в работе автопилота.
Обновлено в 08:06
Здоровье
В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию
Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01