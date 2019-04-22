Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»РБК 03:08

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля. Новый знак зеленого цвета, рядом с надписью расположен логотип банка.

Происшествия Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.

Шоу-бизнес Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.

Армия и оружие Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.

Шоу-бизнес Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья Сын артистки Евгений стал героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". На ней обсуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.

Политика Путин посетил Суворовское училище в Петербурге Президент России Владимир Путин 23 апреля побывал в Санкт-Петербургском Суворовском училище, сообщается на официальном сайте Кремля.

Спорт Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры Известный фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры.

Общество В российских школах введут две новые должности Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.

Экономика Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Футбол Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.

Происшествия Мотогонщик снял свое падение со скалы на видео Мотогонщик-экстремал во время тренировки упал с 15-метровой скалы и снял свое падение на видео.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.

Экономика Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.

Общество Кержаков официально развелся с Тюльпановой Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".

Политика Штаб Зеленского сделал важное заявление Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.