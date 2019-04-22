Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»РБК 03:08

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля. Новый знак зеленого цвета, рядом с надписью расположен логотип банка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт предсказал появление «СберТакси»

Известия07:18

Сбербанк решил сменить название

URA.Ru02:08

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

РБК03:08

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Коммерсантъ03:00

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

ТАСС02:19

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер», пишут СМИ

РИА Новости03:56

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Ведомостивчера в 17:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Здоровье

Собянин рассказал о проекте создания поликлиник нового поколения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2019 году будет запущен проект создания поликлиник нового поколения «Медицинский стандарт +».
Обновлено в 04:59
Происшествия

Вандалы надругались над могилой Евгения Осина

Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Телеканал "Вести-Иркутск" со ссылкой источники пишет, что 79-летний пенсионер пришел в поликлинику сдавать анализы и не дождался своей очереди.
Обновлено в 10:05
Экономика

Продажи новостроек в США в марте выросли на 4,5%, ожидали снижения

Продажи новых домов в США в марте выросли на 4,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 692 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Обновлено в 10:07
Политика

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине 26 апреля

Обновлено в 10:34
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Экономика

Реальные доходы россиян значительно уменьшились

Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Обновлено в 10:28
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолёт

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Директор певицы МакSим рассказала Лайфу о состоянии артистки после ДТП

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила Лайфу, что жизни звезды после серьёзного ДТП ничего не угрожает.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Политика

Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Происшествия

Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом

Как только поезд трогается, женщина пытается бежать за ним, но вскоре падает на рельсы.
Обновлено в 09:59
Экономика

ВТБ утвердил стратегию до 2023 года

Группа ВТБ планирует в 2022 гг. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в новой стратегии группы, которую во вторник, 23 апреля утвердил наблюдательный совет.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта

Обновлено в 08:37
Политика

Стали известны окончательные результаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 10:45
Политика

Лавров: вопрос принадлежности Крыма закрыт

Вопрос о присоединении Крыма к России уже решён вне зависимости от мнения представителей западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия" Эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения уже не могут изменить декларации Соединённых Штатов, Европейского союза или НАТО, передаёт корреспондент News.ru его слова.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию

Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Общество

Судебный квартал ждет приговора

В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Игры

Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim

По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Максима Галкина

Обновлено в 05:16
Общество

Скончался великий герцог Люксембурга Жан

Великий герцог Люксембургский Жан, отошедший от дел в 2000 году, скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщил его сын, великий герцог Анри.
Обновлено в 02:50
Музыка

Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное