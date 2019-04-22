Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»РБК 03:08
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля. Новый знак зеленого цвета, рядом с надписью расположен логотип банка.
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Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Здоровье
Собянин рассказал о проекте создания поликлиник нового поколения
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2019 году будет запущен проект создания поликлиник нового поколения «Медицинский стандарт +».
Обновлено в 04:59
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Телеканал "Вести-Иркутск" со ссылкой источники пишет, что 79-летний пенсионер пришел в поликлинику сдавать анализы и не дождался своей очереди.
Обновлено в 10:05
Экономика
Продажи новостроек в США в марте выросли на 4,5%, ожидали снижения
Продажи новых домов в США в марте выросли на 4,5% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 692 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Обновлено в 10:07
Политика
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине 26 апреля
Обновлено в 10:34
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Экономика
Реальные доходы россиян значительно уменьшились
Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Обновлено в 10:28
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Директор певицы МакSим рассказала Лайфу о состоянии артистки после ДТП
Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила Лайфу, что жизни звезды после серьёзного ДТП ничего не угрожает.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом
Как только поезд трогается, женщина пытается бежать за ним, но вскоре падает на рельсы.
Обновлено в 09:59
Экономика
ВТБ утвердил стратегию до 2023 года
Группа ВТБ планирует в 2022 гг. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в новой стратегии группы, которую во вторник, 23 апреля утвердил наблюдательный совет.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Политика
Лавров: вопрос принадлежности Крыма закрыт
Вопрос о присоединении Крыма к России уже решён вне зависимости от мнения представителей западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия" Эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения уже не могут изменить декларации Соединённых Штатов, Европейского союза или НАТО, передаёт корреспондент News.ru его слова.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Игры
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Максима Галкина
Обновлено в 05:16
Общество
Скончался великий герцог Люксембурга Жан
Великий герцог Люксембургский Жан, отошедший от дел в 2000 году, скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщил его сын, великий герцог Анри.
Обновлено в 02:50
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05