Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»ТАСС 02:19
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся на саммите
Обновлено в 03:08
Авто
Hyundai представил цены и комплектацию i30N
Команда Hyundai выиграла в 2018 WTRC и одержала первую победу на первой гонке РСКГ в Грозном. i30N — это машина, способная показать результат в течении трек дня.
Обновлено в 06:08
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
Обновлено в 06:19
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Технологии
Трейдер приобрел 1 Bitcoin у Nasdaq. Сотрудники фондовой биржи не в курсе
Пользователь под ником Cryptopolisx рассказал, что купил 1 биткоин на платформе Nasdaq через аккаунт брокера TD Ameritrade.
Обновлено в 08:18
Музыка
Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению
Обновлено в 08:55
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Транспорт
В дни репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил о перекрытиях в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Общество
Роскачество не нашло на прилавках качественных яиц к Пасхе
Качество столовых куриных яиц на российском рынке не соответствует критериям высококачественной продукции.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Ольга Орлова назвала коллектив «Дома-2» «большой семьей»
В описании к фото Орлова назвала своих коллег своей семьей, а также расхвалила телепроект, напомнив, что, что «Дом-2» - по-прежнему популярное шоу, которое смотрят миллионы человек.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:26
Здоровье
Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости
Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Авто
Tesla показала работу своего полноценного автопилота
Tesla показала видео, на котором электромобиль компании движется в режиме автопилота по загородной дороге.
Обновлено в 07:21
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Здоровье
Медики дали рекомендации по снижению давления без лекарств
Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.
Обновлено в 07:44