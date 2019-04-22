Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 02:36
Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» и десятки других связанных товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». После регистрации товарного знака слово «Сбер» можно будет добавлять в названия новых проектов, не подавая при этом на отдельный патент.
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Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
Обновлено вчера в 17:25
Политика
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Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
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Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Авто
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Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
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Общество
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Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек
Количество жертв на Шри-Ланке возросло до 359 человек.
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Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
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Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Лукашенко улетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай.
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Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
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Общество
В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана
Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.
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Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
В Кемерове могут снести бассейн «Лазурный»
Власти Кемеровской области рассматривают возможность строительства на месте бассейна «Лазурный» в Кемерове театра оперы и балета.
Обновлено 22 апреля в 10:13
Происшествия
Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке
Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Экономика
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Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича.
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Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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Экономика
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Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС
Обновлено в 01:41