Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 02:36

Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» и десятки других связанных товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». После регистрации товарного знака слово «Сбер» можно будет добавлять в названия новых проектов, не подавая при этом на отдельный патент.

Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»

Политика Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.

Хоккей Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.

Происшествия В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.

Экономика Названа доля нелегальных сигарет в России В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.

Общество В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности В Роструде выяснили, в каких сферах деятельности в 2018 году произошло наибольшее количество смертельных несчастных случаев с работниками.

Политика Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.

Политика Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Гаджеты Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.

Политика Лукашенко улетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином Глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай.

Армия и оружие Разведывательный корабль спецназначения спустили на воду на Украине Пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила о новом разведывательном корабле, который был спущен на воду.

Общество В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.

Экономика Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.

Общество В Кемерове могут снести бассейн «Лазурный» Власти Кемеровской области рассматривают возможность строительства на месте бассейна «Лазурный» в Кемерове театра оперы и балета.

Происшествия Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Общество В Роскачестве рассказали, как испечь хороший кулич Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Экономика «Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.