Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»Деловой квартал (Екатеринбург) 02:36
Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» и десятки других связанных товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». После регистрации товарного знака слово «Сбер» можно будет добавлять в названия новых проектов, не подавая при этом на отдельный патент.
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Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб
Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Обновлено в 22:39
Общество
Май принесет в Москву штормы и ураганы
Метеорологи предупреждают о вторжении арктических воздушных потоков в Москву в начале мая.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
51-летняя Николь Кидман разделась в новой фотосессии для глянца
В последний раз на больших экранах Николь Кидман можно было увидеть в блокбастере «Аквамен».
Обновлено в 20:01
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
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Обновлено в 13:33
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Политика
Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено в 19:19
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Политика
Белый дом объявил даты торговых переговоров с Китаем
США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, сообщил Белый дом.
Обновлено в 22:09
Политика
В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один.
Обновлено в 21:45
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Авто
У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники
В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено в 03:47
Кино
В США умерла актриса Фэй Маккензи
Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено в 12:30