Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»Деловой квартал (Екатеринбург) 02:36

Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» и десятки других связанных товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». После регистрации товарного знака слово «Сбер» можно будет добавлять в названия новых проектов, не подавая при этом на отдельный патент.

Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»

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