Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»Деловой квартал (Екатеринбург) 02:36

Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» и десятки других связанных товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». После регистрации товарного знака слово «Сбер» можно будет добавлять в названия новых проектов, не подавая при этом на отдельный патент.
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Эксперт предсказал появление «СберТакси»

Известия07:18

«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Комсомольская правда04:45

Сбербанк решил сменить название

URA.Ru02:08

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Коммерсантъ03:00

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

ТАСС02:19

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

РБК03:08

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Ведомостивчера в 17:36
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Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 22:16
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб

Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Обновлено в 22:39
Общество

Май принесет в Москву штормы и ураганы

Метеорологи предупреждают о вторжении арктических воздушных потоков в Москву в начале мая.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

51-летняя Николь Кидман разделась в новой фотосессии для глянца

В последний раз на больших экранах Николь Кидман можно было увидеть в блокбастере «Аквамен».
Обновлено в 20:01
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика

Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Происшествия

Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае

Обновлено в 19:19
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Политика

ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину

Обновлено в 04:52
Политика

Белый дом объявил даты торговых переговоров с Китаем

США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, сообщил Белый дом.
Обновлено в 22:09
Политика

В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один.
Обновлено в 21:45
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Авто

У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники

В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе

Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено в 03:47
Кино

В США умерла актриса Фэй Маккензи

Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено в 12:30
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