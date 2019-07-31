Финансы
Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяцаРБК 08:25
Сбербанк заработал ₽250,3 млрд чистой прибыли во втором квартале по МСФО. Это на 16,3% больше, чем во втором квартале прошлого года. Результат оказались выше ожиданий аналитиков на уровне ₽231 млрд.
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