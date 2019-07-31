Финансы
Сбербанк заработал 250 млрд рублей за кварталВедомости 06:30
Кредитный портфель банка за квартал снизился на 1%, при этом розничный – вырос на 4,2% до 7,3 трлн руб. Его доля в портфеле банка достигла 35% против 32% на начало года, отметил представитель банка на телеконференции.
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