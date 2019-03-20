Экономика
Сбербанк запустит в июле снятие наличных с карт на кассе магазинаРеальное время вчера в 07:33
Сбербанк запустит услугу снятия наличных на кассе магазина вместе с покупкой по карте. С июля услуга будет доступна в магазинах малого и среднего бизнеса, а с сентября — в крупных торговых сетях. За один раз можно будет снять до 5 тысяч рублей.
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