Экономика
«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервисКоммерсантъ 02:59
Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам двух из них, банк договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq.
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с чего всё началось
Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –Ведомостивчера в 17:56
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