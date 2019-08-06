Экономика

Сбербанк запустит свой музыкальный сервисThe GEEK 02:22

Сбербанк сообщил, что планирует запустить собственный музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с Zvooq.
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Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –
Ведомостивчера в 17:56

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Сбербанк запустит музыкальный стриминговый сервис

Дождь02:31

Сбербанк может запустить музыкальный стриминговый сервис

Forbes03:41

«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис

Коммерсантъ02:59

Сбербанк может запустить собственный музыкальный сервис

News.ru06:35

В Сбербанке прокомментировали информацию о запуске стримингового музыкального сервиса

ТАСС02:20

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Интерфаксвчера в 22:57

Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервис

Югополисвчера в 17:47
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