Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –

с чего всё началось

Сбербанк сообщил, что планирует запустить собственный музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с Zvooq.

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