Экономика
Сбербанк запустит свой музыкальный сервисThe GEEK 02:22
Сбербанк сообщил, что планирует запустить собственный музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с Zvooq.
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с чего всё началось
Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –Ведомостивчера в 17:56
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Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
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Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
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Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Космос
Возможно, Израиль случайно начал колонизацию Луны тихоходками
Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
Обновлено в 08:17
Политика
Память жертв атомной бомбардировки в Хиросиме почтили в Японии
Мероприятия, посвященные годовщине атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, прошли во вторник, 6 августа, в Японии.
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Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
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Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефти
Представители России и Белоруссии по итогам переговоров во вторник согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории.
Обновлено в 13:24
Авто
Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo
Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
Обновлено в 10:14
Музыка
Destiny’s Child могут воссоединиться в 2020 году
Как утверждает инсайдер издание, Бейонсе стала инициаторшей воссоединения коллектива в 2020 году, когда исполнится 20 лет со дня основания Destiny's Child.
Обновлено в 04:33
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи
Президент России Владимир Путин и лидер Абхазии Рауль Хаджимба в ходе переговоров в Сочи 6 августа обсудят расширение двустороннего социально-экономического сотрудничества.
Обновлено вчера в 11:17
Кино
Владимир Мединский показал Кремль Квентину Тарантино
Обновлено в 13:31
Авто
АвтоВАЗ создал конкурента Renault Duster
Компания «АвтоВАЗ» разработала конкурента популярному французскому внедорожнику Renault Duster, который получил название Lada C-Cross.
Обновлено в 07:56
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Кино
Гуськов рассказал о конфликте на съемках нового фильма
Известный актер театра и кино, продюсер Алексей Гуськов рассказал в интервью РИА Новости и радио Sputnik о причине исчезновения имени режиссера в титрах нового фильма Elephant, где он сыграл главную роль и выступил как продюсер, а также поделился своим мнением о перспективах продюсерского кино.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы»
Актриса Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы». Звездный наследник по имени Андрей появился на свет в январе 2019 года.
Обновлено в 10:46
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей).
Обновлено в 12:32
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Футбол
«Локомотив» продолжает вести переговоры по Комличенко
Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко.
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Общество
«Лахта Центр» переименовали в «Восточно-Европейские проекты»
Напомним, что 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 09:41
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
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Обновлено в 04:12
Политика
Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Здоровье
В Барнауле открывают бесплатную «комнату здоровья»
В барнаульском ТОС "Тимуровский" откроется "комната здоровья".
Обновлено в 09:12
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56