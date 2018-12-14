Экономика
Сбербанк запустит подразделение SberX для развития своей экосистемы
Сбербанк запустит подразделение SberX для развития своей экосистемыВедомости08:21
Сбербанк создал дирекцию по развитию экосистемы своего бизнеса SberX, сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса. Новое подразделение создано вместо существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.
Ведомости08:21
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с чего всё началось
В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.РБК13:33
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