МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

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Сегодня, 8 августа 2019 года, ПАО «Сбербанк России» сообщило, что планирует реализовать в малонаселённых пунктах возможность оплачивать некоторые услуги, например за ЖКХ, на кассах магазинов.

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