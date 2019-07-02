Экономика
Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейнеТАСС 15:43
Сбербанк в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему учета закладных на блокчейне на базе платформы Мастерчейн. Об этом сообщил журналистам директор депозитария Сбербанка Юрий Дубин.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Происшествия
14 российских моряков сгорели в подводной лодке
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что 1 июля 2019 года, во время выполнения научно-исследовательских работ на глубоководном аппарате, заживо сгорели 14 российских моряков-подводников.
Обновлено в 10:49
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Российский форвард Артемий Панарин выбрал игровой номер в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", передает Sport24.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53
В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Кузбассе опекуны насмерть забили двух приемных детей
В Кемеровской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине и его 42-летней супруге, которые признаны виновными в истязании несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть двух подростков, незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 10:53
Политика
Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ
Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Склад хлебозавода горит в Иркутске
Обновлено в 15:29
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Политика
Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину
Канада теперь может поставлять оружие на Украину.
Обновлено в 16:23
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой
Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).
Обновлено в 01:04
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНР
Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в Черное море
Обновлено в 14:55