Экономика

Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейнеТАСС 15:43

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Сбербанк в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему учета закладных на блокчейне на базе платформы Мастерчейн. Об этом сообщил журналистам директор депозитария Сбербанка Юрий Дубин.
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ПРАЙМ16:00

Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейне

ТАСС15:43

Сбербанк запустит депозитарную систему на блокчейн

Lenta.ru14:20
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