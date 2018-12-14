Экономика

Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы
РБК
07:01

В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.
РБК07:01

Подробнее о событии

Сбербанк запустит подразделение SberX для развития своей экосистемы

Ведомости08:21

Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы

РБК07:01

Сбербанк разработает концепцию бренда SberX для нефинансовых систем

DP.RU07:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:58, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика

Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил, что в будущем алмазы будут в дефиците в России, передает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Экономика

Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу

13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика

Путину рассказали о снижении цен на икру

Президент России Владимир Путин встретился с главой Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым, который рассказал о снижении оптовых цен на красную рыбу и икру.
Обновлено в 08:48
Экономика

«Ведомости»: «Газпром» выкупит «Лахта-центр» у «Газпром нефти»

"Газпром" выкупит 462-метровый "Лахта-центр" (самое высокое здание Европы) у принадлежащей ему же "Газпром нефти" за 120 млрд рублей.
Обновлено в 02:51
Экономика

«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства

«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено в 07:49
Экономика

Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в Южском городском поселении Ивановской области, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 06:59
Энергетика

«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

Обновлено в 07:14
Недвижимость

Открыли счет: почему Госдума ужесточает правила строительства жилья

Одна из поправок, которую предлагают утвердить парламентарии, — обязательный переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года всех проектов жилого строительства, в том числе уже строящихся.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

Шампанское в России подорожает на четверть

По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Экономика

«Российский капитал» сменил название на Банк ДОМ.РФ

Банк "Российский капитал" сменил название на Банк ДОМ.РФ, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
Обновлено в 00:05
Экономика

Российские томаты опустились в цене ниже импортных

Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.
Обновлено в 03:09
Экономика

Сделка под напряжением: где «Ростех» ищет газовые турбины для Тамани

Почему возникли трудности с покупкой турбин "Дочка" "Ростеха" "Технопромэкспорт", которая достраивает две электростанции в Крыму с газовыми турбинами Siemens, придумала, как купить иностранные турбины для своего нового проекта — Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

«Газпром» разместил облигации на 65 млрд иен с купоном в размере 1,01%

"Газпром" разместил десятилетние облигации объемом 65 миллиардов иен (порядка 574 миллионов долларов) со ставкой купона в размере 1,01% годовых, рассказал агентству "Прайм" Денис Шулаков, вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.
Обновлено в 08:29
ещё по теме
Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное