Экономика

Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы
РБК
07:01

В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.
РБК07:01

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Сбербанк создал департамент SberX, чтобы развивать свою экосистему

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Сбербанк запустит подразделение SberX для развития своей экосистемы

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Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы

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DP.RU07:29
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Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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