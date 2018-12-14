В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.

Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы

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Экономика Экономика Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России Минприроды ожидает дефицит алмазов в России.

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