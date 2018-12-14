Экономика

Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы
РБК
07:01

В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.
РБК07:01

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Сбербанк создал департамент SberX, чтобы развивать свою экосистему

Афиша Daily08:49

Сбербанк запустит подразделение SberX для развития своей экосистемы

Ведомости08:21

Сбербанк запустит SberX для развития экосистемы

Adindex.ru10:38

Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы

РБК07:01

Сбербанк разработает концепцию бренда SberX для нефинансовых систем

DP.RU07:29
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
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Экономика

Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр

Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за налоговый маневр, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 11:57
Экономика

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.
Обновлено в 07:20
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика

Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу

13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика

Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России

Минприроды ожидает дефицит алмазов в России.
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Экономика

Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть

Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу).
Обновлено в 10:00
Экономика

«Газпром» купит небоскреб у «Газпрома»

«Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:38
Экономика

Российские томаты опустились в цене ниже импортных

Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные.
Обновлено в 03:09
Экономика

Шампанское в России подорожает на четверть

По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Энергетика

«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:14
Экономика

«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства

«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено в 07:49
Экономика

Роспечать попыталась не допустить закрытия типографии «Экстра М»

В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких издательств сообщила о прекращении с 1 января хозяйственной деятельности типографии "Экстра М". Издания вынуждены срочно искать другие типографии, пишет газета, а исполнительный директор "Экстра М" Константин Чуев от комментариев отказался.
Обновлено в 10:46
Экономика

Медведев одобрил создание ещё одной ТОР в Ивановской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ещё одной территории опережающего экономического развития «Южа» в Ивановской области.
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Минфин прокомментировал идею передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка

Идея передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка кажется хорошей, она сейчас прорабатывается, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 06:30
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Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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