Экономика

Сбербанк запустит SberX для развития экосистемы
Adindex.ru
10:38

Подразделение возглавит вице-президент Сбербанка Марк Завадский. Главной задачей SberX станет координация комплексного развития экосистемы банка «совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями — партнерами банка».
Adindex.ru10:38
с чего всё началось

Множество Х: почему Сбербанку понадобился новый бренд

В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, новое подразделение сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.
РБК13:33

Подробнее о событии

Множество Х: почему Сбербанку понадобился новый бренд

РБК13:33

Сбербанк создал департамент SberX, чтобы развивать свою экосистему

Афиша Daily08:49

Сбербанк запустит подразделение SberX для развития своей экосистемы

Ведомости08:21

Сбербанк запустит SberX для развития экосистемы

Adindex.ru10:38

Сбербанк разработает концепцию бренда SberX для нефинансовых систем

DP.RU07:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:02, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика

Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр

В свою очередь, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в 2019 году рассчитывал получить порядка $310 млн компенсаций за налоговый маневр в России.
Обновлено в 12:13
Экономика

Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено в 13:55
Экономика

LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд

Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
Обновлено в 13:41
Экономика

Набиуллина прокомментировала гипотетическую продажу Альфа-банка

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала возможную продажу частного Альфа-банка государственному банку.
Обновлено в 08:26
Экономика

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн

Обновлено в 13:53
Экономика

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Обновлено в 07:20
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика

Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил, что в будущем алмазы будут в дефиците в России, передает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Экономика

Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу

13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика

Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей

Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено в 12:05
Экономика

В Ивановской области создана территория опережающего развития «Южа»

Обновлено в 13:37
Экономика

«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей

Обновлено в 02:17
Экономика

Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть

Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу).
Обновлено в 10:00
Энергетика

«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

Обновлено в 07:14
ещё по теме
Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное