Экономика

Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМСМойка78 04:22

Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС. Теперь сделать перевод может любой пользователь «Сбербанк онлайн» — для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
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