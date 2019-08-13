Экономика
Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМСМойка78 04:22
Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС. Теперь сделать перевод может любой пользователь «Сбербанк онлайн» — для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
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Уральцам стал доступен сервис Сбербанка по переводу денег людям без банковской карты
ИА БанкИнформСервис08:38
Регистратор Статус будет идентифицировать акционеров по Сбербанк ID
Акционерное общество: вопросы корпоративного управления 04:47
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:42, Вашингтон
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Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
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Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
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Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.
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Армия и оружие
Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР
В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
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Врач назвала причины детского ожирения
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Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
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За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
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Шоу-бизнес
Илья Резник считает, что Бузова «пухнет от денег»
Поэт-песенник считает, что весь российский шоу-бизнес деградирует и давно потерял стыд и совесть.
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На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».
Обновлено в 14:29
Финансы
Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
Обновлено вчера в 01:54
Авто
Porsche представила самый мощный гибрид Cayenne
Новая версия Cayenne, которая именуется Cayenne Turbo S E-Hybrid, оснащена самой мощной гибридной силовой установкой из ассортимента Porsche – той, что устанавливается на топовую модификацию Panamera.
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Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
Фигурное катание
Евгения Медведева начнет соревновательный сезон на турнире в Канаде
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
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Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Наука
Искусственный интеллект сможет отчислять студентов из ВУЗов
Центра EDCrunch University в «МИСИС» представил свою разработку на базе искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 10:01
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Культура
Как пройдет открытие выставки участников «Московского долголетия»
Творческие лаборатории работали с 24 июля по 4 августа, за это время их успели посетить 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок и любители.
Обновлено в 02:28
Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Общество
ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») за недостоверную рекламу, говорится в сообщении службы.
Обновлено в 12:28
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Гаджеты
На macOS стало проще запускать игры для Windows
Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.
Обновлено в 17:01
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Фейковый зарядный кабель iPhone поможет взломать компьютеры
Эксперт по кибербезопасности Майкл Гровер поведал о точной копии зарядного USB-кабеля для iPhone, с помощью которой можно взломать любой компьютер после подключения к нему смартфона с данным кабелем.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Актер Джош Клосс обвинил известную певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
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