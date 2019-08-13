Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС по всей РоссииМой Брянск 04:01
Услуга действует для всех клиентов. Пользователи Сбербанка в России могут снимать наличные в банкоматах по коду смс-сообщения. Уточняется, что ранее эта услуга действовала только в 27 регионах страны.
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Происшествия
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Обновлено в 20:04
Политика
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С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 19:06
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
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Обновлено в 08:31
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Съемки третьей части сериала «Секс в большом городе» были приостановлены после того, как Ким Кэтролл отказалась возвращаться к роли Саманты Джонс.
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Музыка
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
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