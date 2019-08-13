Экономика
Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМСМойка78 04:22
Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС. Теперь сделать перевод может любой пользователь «Сбербанк онлайн» — для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Общество
Премьер Греции прервал отпуск из-за пожаров
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины, сообщила пресс-служба главы правительства.
Обновлено в 10:26
Экономика
Минэкономразвития ждет восстановления темпов роста ВВП
Начиная с третьего квартала 2019 года, Минэкономразвития России ожидает восстановление темпов роста ВВП, говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда
Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».
Обновлено в 10:58
Общество
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Культура
Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Обновлено в 05:07
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Космос
Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»
Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Экономика
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский дал Богдану новую должность
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность.
Обновлено в 09:54
Политика
Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата
Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
Обновлено в 08:09
Происшествия
МЧС заявило об отсутствии радиации около Северодвинска
МЧС по Архангельской области рассказало о проведенных тестах в окрестностях Северодвинска и Нёноксы, где 8 августа на полигоне произошел взрыв.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Политика
В нынешнем году авиасообщение с Грузией не восстановят
Поток российских туристов в Грузии сильно снизился на фоне запрета регулярного авиасообщения, при этом — авиасообщение, вероятно, не будет восстановлено до октября 2020 года.
Обновлено в 04:39
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Незарегистрированного кандидата в МГД Константина Янкаускаса вновь задержали
Как сообщает у себя в Твиттере сам Янкаускас, это произошло на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток административного ареста.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Губернатор обсудил медицину Ставрополья с министром здравоохранения
Губернатор края Владимир Владимиров встретился с министром здравоохранения края Виктором Мажаровым.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Общество
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы
Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский вышел из бизнеса, как и обещал
О планах выйти из бизнеса Зеленский рассказал в апреле этого года в эфире телешоу «Право на власть».
Обновлено в 08:54
Происшествия
Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка
Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25