Экономика

Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМСМойка78 04:22

Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС. Теперь сделать перевод может любой пользователь «Сбербанк онлайн» — для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Получение наличных по СМС в банкоматах Сбербанка стало доступно по всей России

Коммерсантъ03:21

Сбербанк расширил на всю страну систему получения переводов по СМС

РБК04:19

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

RT на русском03:29

Сбербанк расширил услугу получения переводов в банкоматах на всю Россию

News.ru04:32

Переводы с получением наличных в банкоматах Сбербанка теперь по всей России

CNews03:09

Сбербанк запустил сервис перевода средств в банкоматах по SMS-коду для всех клиентов

ФАН02:59

Сбербанк запустил услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

ТАСС02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Армия и оружие

Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу

Обновлено в 09:55
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Политика

Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Общество

Премьер Греции прервал отпуск из-за пожаров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины, сообщила пресс-служба главы правительства.
Обновлено в 10:26
Экономика

Минэкономразвития ждет восстановления темпов роста ВВП

Начиная с третьего квартала 2019 года, Минэкономразвития России ожидает восстановление темпов роста ВВП, говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда

Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».
Обновлено в 10:58
Общество

Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»

Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Культура

Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль

Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Обновлено в 05:07
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Космос

Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»

Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Экономика

Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему в Чехии ставки на кредиты ниже, чем в России.
Обновлено в 09:19
Политика

Зеленский дал Богдану новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность.
Обновлено в 09:54
Политика

Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата

Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
Обновлено в 08:09
Происшествия

МЧС заявило об отсутствии радиации около Северодвинска

МЧС по Архангельской области рассказало о проведенных тестах в окрестностях Северодвинска и Нёноксы, где 8 августа на полигоне произошел взрыв.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй

Обновлено в 08:36
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено в 03:36
Политика

В нынешнем году авиасообщение с Грузией не восстановят

Поток российских туристов в Грузии сильно снизился на фоне запрета регулярного авиасообщения, при этом — авиасообщение, вероятно, не будет восстановлено до октября 2020 года.
Обновлено в 04:39
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия

Незарегистрированного кандидата в МГД Константина Янкаускаса вновь задержали

Как сообщает у себя в Твиттере сам Янкаускас, это произошло на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток административного ареста.
Обновлено в 10:31
Здоровье

Губернатор обсудил медицину Ставрополья с министром здравоохранения

Губернатор края Владимир Владимиров встретился с министром здравоохранения края Виктором Мажаровым.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Общество

Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете

В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Общество

Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы

Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский вышел из бизнеса, как и обещал

О планах выйти из бизнеса Зеленский рассказал в апреле этого года в эфире телешоу «Право на власть».
Обновлено в 08:54
Фигурное катание

Евгения Медведева начнет сезон соревнований с турнира в Канаде

Обновлено в 09:13
Происшествия

Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка

Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45
Финансы

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области

Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное