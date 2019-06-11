Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМСРБК 04:46
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Отправить перевод можно через приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
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Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию
Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.
Обновлено в 06:19
Общество
В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу
С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Кино
Финалистка шоу «Голос» Ян Гэ представила в Сочи свой фильм
Режиссер китайского происхождения, актриса и финалистка шоу "Голос" Ян Гэ показала свой новый фильм в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавра", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину
Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:18
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Общество
Назван средний возраст вступления в брак в РФ
Обновлено в 04:08
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Здоровье
В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Демография»
Среди ключевых показателей национального проекта «Демография» – увеличение рождаемости, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня
Обновлено в 08:33
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Осенью 2017 года Лукашенко выразил желание разогнать Гидрометцентр страны за неточность прогнозов.
Обновлено в 07:14
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Власти Чечни заявили, что не отдадут ни пяди своей земли
Обновлено в 04:44
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Происшествия
«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»
Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Общество
В МВД рассказали о правилах безопасности для детей летом
Министерство внутренних дел России разработало рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей в период летнего отдыха.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Минздрав заявил о недостаточных полномочиях для воздействия на регионы
Минздрав России имеет недостаточно полномочий для воздействия на региональные министерства здравоохранения – сейчас федеральное министерство не имеет вертикальной структуры управления, заявила первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Онколога из Петербурга утвердили на должность главврача НОКБ
До назначения в областную клиническую больницу Кяльвияйнен в течение десяти лет работал хирургом в Ленинградской областной клинической больнице и онкологом в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи.
Обновлено в 06:25