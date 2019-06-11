Экономика

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без картАБН вчера в 05:42

Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей. Сейчас переводы доступны для клиентов из 27 российских регионов, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки.
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«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

Российская газетавчера в 09:56

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС-сообщения

РЕН ТВвчера в 05:58

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNewsвчера в 03:08

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАНвчера в 05:11

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБКвчера в 04:46

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАССвчера в 04:08

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русскомвчера в 05:26
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Обновлено в 02:39
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Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
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Происшествия

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Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Культура

37 поэтов приедут на фестиваль «Словенское поле - 2019» в Псковскую область

От Пскова на фестиваль приедут поэты Сергей Горшков, Надежда Камянчук, Владимир Иванов, Ирина Яненсон, к ним присоединятся Георгий Романиюк из деревни Серёдка Псковского района и Юрий Иванов-Скобарь из Бардово Бежаницкого района.
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Армия и оружие

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По меньшей мере пять сотрудников сил безопасности погибли, еще семь получили ранения в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны в результате ошибочного авиаудара по военной базе, целью которого изначально должны были стать боевики.
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Наука

За последние 250 лет исчез 571 вид семенных растений

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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

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Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду

Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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Здоровье

В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей

Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
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ПВО Сирии отразила израильскую ракетную атаку

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Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)

В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
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Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
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Две девочки получили травмы на батуте в Якутске

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