Экономика
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без картАБН вчера в 05:42
Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей. Сейчас переводы доступны для клиентов из 27 российских регионов, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки.
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Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
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WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
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Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 09:42
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Культура
37 поэтов приедут на фестиваль «Словенское поле - 2019» в Псковскую область
От Пскова на фестиваль приедут поэты Сергей Горшков, Надежда Камянчук, Владимир Иванов, Ирина Яненсон, к ним присоединятся Георгий Романиюк из деревни Серёдка Псковского района и Юрий Иванов-Скобарь из Бардово Бежаницкого района.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Пять афганских военнослужащих убиты в результате авиаудара в провинции Кундуз
По меньшей мере пять сотрудников сил безопасности погибли, еще семь получили ранения в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны в результате ошибочного авиаудара по военной базе, целью которого изначально должны были стать боевики.
Обновлено в 03:51
Наука
За последние 250 лет исчез 571 вид семенных растений
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду
Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 17:37
Здоровье
В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей
Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
Обновлено в 03:26
Авто
Представлен новый седан Bentley Flying Spur
Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила израильскую ракетную атаку
12 июня, на юге Сирии средства противовоздушной обороны страны отразили ракетную атаку, сбив несколько ракет.
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Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
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Футбол
Сборная России U-20 проиграла команде ПФЛ. Победный гол забил вратарь со своей половины поля (видео)
В первом туре национальная команда уступила сборной дивизиона Урал-Приволжье (2:3). Победный мяч на счету вратаря «Уфы-2» и сборной ПФЛ Урал-Поволжье Алексея Чернова.
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Происшествия
Голунов сделал первое заявление на свободе
Обновлено вчера в 14:07
Здоровье
Названы 3 неожиданные причины развития диабета
Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Две девочки получили травмы на батуте в Якутске
Обновлено вчера в 09:14