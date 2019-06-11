Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахREGNUM 03:51
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка. «Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — говорится в сообщении.
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В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт
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Sony разрабатывает новую Xperia с шестью задними камерами
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Армия и оружие
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