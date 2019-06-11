Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахREGNUM 03:51

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка. «Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — говорится в сообщении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов

Life.ru06:37

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русском05:26

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

REGNUM03:51

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБК04:46

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАСС04:08

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАН05:11

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNews03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Обновлено в 08:56
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Происшествия

С сайта МВД удалили новости о деле Ивана Голунова

Дело Ивана Голунова: 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями о коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 13:19
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Общество

Опубликовано видео с пришедшим в сознание Алибасовым

Обновлено в 13:38
Общество

Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных

Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Юлия Началова вышла замуж за Алдонина назло изменнику-Ланскому

Сазыкина заявила, что замуж за футболиста Евгения Алдонина Началова вышла назло первому мужу.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Башкирии в ДТП погибли четыре человека

Обновлено в 13:02
Футбол

«Ростов» объявил о переходе хавбека «Балтики» Саплинова

Обновлено в 09:36
Гаджеты

Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате

По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске

В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Полиция нашла новых подозреваемых в загрязнении нефти в «Дружбе»

Напомним, ранее в хищении и порче нефти подозревали еще шестерых человек: генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай и ее заместителя Рустама Хуснутдинова, заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева.
Обновлено в 05:56
Политика

В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова

В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт

В Московской области в ДТП погиб автор YouTube-канала Moto nexus, мотоциклист Артем Болдырев, известный как Болт.
Обновлено в 02:30
Футбол

Стали известны составы сборных России и Кипра

Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Авто

Mercedes представил семиместный кроссовер GLB

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Обновлено в 06:04
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Политика

Зеленский подал в Раду представление на увольнение Луценко и Климкина

Позже, 7 июня, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение Луценко, Климкина, а также главы Минобороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Sony разрабатывает новую Xperia с шестью задними камерами

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Гаджеты

Shazam для Android теперь распознает музыку в наушниках

Популярное приложение Shazam, работающее на системе Android, теперь сможет распознавать музыку не только из колонок, но и прямо в наушниках.
Обновлено в 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное