Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахREGNUM 03:51
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка. «Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — говорится в сообщении.
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
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В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» Стракошей
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КС Украины завершил открытые слушания по роспуску Верховной рады
Глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала сообщила, что суд приступил к закрытой части рассмотрения дела о незаконности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады Украины, открытая часть слушаний завершена, передает РИА Новости.
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Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
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Утечки энергии решили проблему космологической постоянной
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Политика
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На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
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Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
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