Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахREGNUM 03:51

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка. «Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — говорится в сообщении.
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Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов

Life.ru06:37

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАСС04:08

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАН05:11

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБК04:46

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русском05:26

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

REGNUM03:51

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNews03:08
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Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
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В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
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СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции

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Обновлено в 11:15
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В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
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