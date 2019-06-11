Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахREGNUM 03:51
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка. «Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
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Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 03:12
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Политика
На сайте президента Украины собирают подписи за запрет «Квартала 95»
Петиция о запрете деятельности на территории Украины компании "Студия Квартал 95" из-за "многолетней пропаганды украинофобии" и "идеологии русского мира" зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста
Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент Дождя.
Обновлено в 13:53
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Футбол
Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия
СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции
Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:53
Здоровье
Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц
Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Политика
Начальник отдела УВД ЗАО не смог объяснить свои слова о деле Голунова
Глава отдела по обороту наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров в интервью «Дождю» заявил, что «пока не готов» пояснить собственные слова об отсутствии нестыковок в деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которое позднее было прекращено из-за недоказанности.
Обновлено в 14:39
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Под Геленджиком в ДТП погибли четыре человека
В результате аварии погибли четыре человека — три человека из Mercedes и один — из Ford, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:45
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Авто
Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation
Напомним, кроме Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation в набор Centenary Collection, который посвящён 100-летию британской марки и 60-летию сотрудничества с ателье Zagato, также входит DBS GT Zagato, построенный на базе суперкара DBS Superleggera.
Обновлено в 15:37