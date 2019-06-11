Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахREGNUM 03:51
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка. «Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — говорится в сообщении.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Экономика
Генпрокуратура назвала ущерб от преступлений в 2019 году
Ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 миллиарда рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год, всего совершено 666 тысяч 961 преступление, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме
Обновлено в 00:52
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до плюс 21–23 градусов.
Обновлено в 00:31
Единоборства
Мурат Гассиев проведет бой против Джои Давейко 27 июля
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, 25-летний российский боксер Мурат Гассиев 27 июля в Арлингтоне (США) дебютирует в супертяжелом весе поединком против 28-летнего американца Джои Давейко, сообщил сопромоутер россиянина Эдди Хирн.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен намекнул на эвтаназию
В 2015-м благотворительный матч прошел уже на стадионе «Айброкс» в Шотландии (Риксен дважды выигрывал чемпионство с «Глазго Рейнджерс»).
Обновлено вчера в 06:45
Здоровье
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Зеленский записал обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.
Обновлено в 03:21
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице
В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА выиграли лигу ВТБ
Мужская команда московского баскетбольного ЦСКА в восьмой раз подряд стала чемпионом Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42