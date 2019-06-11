Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахREGNUM 03:51

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка. «Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — говорится в сообщении.

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

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