Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахТАСС 04:08

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка. Достаточно знать ФИО или номер мобильного телефона получателя, чтобы отправить перевод, отмечается в пресс-релизе банка.
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Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБК04:46

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС-сообщения

РЕН ТВ05:58

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русском05:26

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАН05:11

Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов

Life.ru06:37

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАСС04:08

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNews03:08
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В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
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Обновлено в 08:12
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С блогера Мэддисона сняли судимость

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Политика

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Обновлено в 09:14
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
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Политика

Лукашенко предложил уволить весь белорусский Гидрометцентр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 11 июня, что сотрудников Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромета) нужно уволить или «привести в чувство».
Обновлено в 08:08
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Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова

Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Здоровье

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Очередь за талончиками к детским узким специалистам приходится занимать ночью.
Обновлено в 01:04
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1, стр. 1) по 100 кв. м за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика

Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ

Помощник президента России Юрий Ушаков рассчитывает, что в ситуации с разрешением кризиса в Совете Европы и возвращением РФ права голоса в ПАСЕ возобладает разум.
Обновлено в 09:05
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
Здоровье

Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета

Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Гаджеты

Sony разрабатывает новую Xperia с шестью задними камерами

Обновлено в 06:53
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Общество

Высший балл на ЕГЭ по литературе получили 15 челябинских выпускников

В этом году 15 южноуральских выпускников набрали максимальные сто баллов по литературе, еще 145 человек, или 18 процентов от общего числа сдававших этот экзамен, получили более 80 баллов.
Обновлено в 01:18
Здоровье

В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Демография»

Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Будапеште на затонувшем катере нашли тела туристов

Обновлено в 05:43
Происшествия

На Казанском направлении МЖД произошел сбой из-за аварии

В столичном регионе произошел сбой в движении электричек Казанского направления.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

У солистки группы «Винтаж» обнаружили раздвоение личности

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева страдает диссоциативным расстройством идентичности. Об этом сообщает StarHit во вторник, 11 июня.
Обновлено в 07:50
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