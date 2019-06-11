Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахТАСС 04:08

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка. Достаточно знать ФИО или номер мобильного телефона получателя, чтобы отправить перевод, отмечается в пресс-релизе банка.

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

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