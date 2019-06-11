Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкоматеRT на русском 05:26

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации. Как передаёт Inforeactor, необходимую сумму можно будет отправить через приложение «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

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