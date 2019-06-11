Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкоматеRT на русском 05:26
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации. Как передаёт Inforeactor, необходимую сумму можно будет отправить через приложение «Сбербанк Онлайн».
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции
Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Голунов сделал первое заявление на свободе
Обновлено в 14:07
Музыка
Radiohead выложили демо-записи, оценённые в $150 тысяч
За украденный материал преступник требовал весомую сумму денег. В противном случае он обещал выложить записи в сеть.
Обновлено в 11:50
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Происшествия
Человеческую голову обнаружили в пруду на северо-востоке Москвы
В столичном районе Северный в пруду обнаружили человеческую голову.
Обновлено в 14:23
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
Обновлено в 09:59
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Общество
Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Здоровье
Алибасов проведет еще три дня под наблюдением врачей
Сын руководителя групп «На-На» и «Интеграл» подчеркнул, что из-за возникшего в результате ожога рубца впоследствии у продюсера могут возникнуть проблемы с глотанием.
Обновлено в 12:52
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Общество
Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников
Министерство связи и массовых коммуникаций считает, что нужно ввести административную ответственность за использование иностранных спутниковых сетей связи, которые работают на территории РФ, с нарушением правил, установленных законодательством.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Голунов отказался идти на акцию в свою поддержку
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов решил не идти на несогласованный митинг в свою поддержку 12 июня.
Обновлено в 14:41
Футбол
Шведские футболистки обыграли команду Чили в матче чемпионата мира
Сборная Швеции обыграла команду Чили со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Политика
Историк из Польши заявил, что конфликт с Россией для страны неизбежен
Анджей Новак, историк из Польши, выступил с заявлением, в котором он говорит о неизбежности конфликта между его страной и Россией.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиков
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.
Обновлено в 08:13
Политика
В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Интернет
Разработчики WhatsApp усилят борьбу с нарушениями сервиса
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали дальнейшие судебные разбирательства в отношении пользователей, которые систематически нарушают правила сервиса.
Обновлено в 11:24
Культура
Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко
Обновлено в 09:56