Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкоматеRT на русском 05:26

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации. Как передаёт Inforeactor, необходимую сумму можно будет отправить через приложение «Сбербанк Онлайн».

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